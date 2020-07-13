Піттсбург відсторонив 9 хокеїстів від тренувального процесу

Джерело - Sport Arena.
Піттсбург Пінгвінз відсторонив дев'ять хокеїстів від тренувального процесу тому, що у гравців був контакт з людиною, яка могла бути носієм вірусу COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Хокеїсти, не продовжать підготовку до рестарту сезону і відправляться на самоізоляцію. Повернення гравців до тренувального табору Пінгвінз можливо тільки після проведення всіх необхідних медичних протоколів.
Раніше стало відомо, що найбільша хокейна ліга світу відновить матчі 1 серпня.
У догравання сезону візьмуть участь 22 команди: по чотири кращих команди кожної з конференцій зіграють між собою для визначення посіву, а решта вирішать, хто потрапить у фінальну сітку плей-оф Кубка Стенлі.
Всі матчі Східної конференції прийме Торонто, Західної - Едмонтон.