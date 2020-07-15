НХЛ представила розклад рестарту сезону

Через два тижні відновляться змагання

Джерело - Чемпіон.

Сезон в НХЛ відновиться в Торонто 1 серпня о 19:00 за київським часом матчем кваліфікації Кубка Стенлі між Рейнджерсом і Кароліною.

Перед основним розіграшем Кубка Стенлі 16 клубів в серіях до трьох перемог розіграють 8 путівок в перший раунд плей-офф.

Повний розклад рестарту сезону 2019-2020.

Перед стартом кваліфікації Кубка Стенлі всі учасники рестарту сезону з 28 по 30 липня проведуть по одному контрольному матчу.

Hockey. In July.



12 exhibition games are on the schedule later this month ahead of the #StanleyCup Qualifiers. https://t.co/64XfKl1jJy pic.twitter.com/ApuIKYP2M2 — NHL Public Relations (@PR_NHL) July 14, 2020

Раніше, Піттсбург відсторонив 9 хокеїстів від тренувального процесу.