НХЛ поки не має наміру припиняти сезон через епідемію коронавірусу

НХЛ опублікує нову інформацію 13 березня

Керівництво НХЛ поки не має наміру припиняти регулярний сезон в лізі і продовжує шукати пошук оптимальних варіантів розв'язання даної проблеми.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

"Ми солідарні з рішенням НБА про призупинення чемпіонату в зв'язку з позитивним результатом на коронавірус у одного з баскетболістів. У свою чергу, НХЛ продовжує консультації з лікарями. Ми розглядаємо всі можливі варіанти подій і опублікуємо нову інформацію 13 березня", - йдеться в заяві.

Сьогодні стало відомо, що сезон в НБА припинений після інформації про те, що центровий Юти Джаз Руді Гобер здав позитивний тест на коронавірус.

Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.