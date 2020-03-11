Кароліна переграла Детройт, Філадельфія поступилася Бостону. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
11 березня
Монреаль - Нашвілл 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)
Нью-Джерсі - Піттсбург 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Філадельфія - Бостон 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Торонто - Тампа-Бей 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Детройт - Кароліна 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
Даллас - Рейнджерс 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)
Анагайм - Оттава 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)
Ванкувер - Айлендерс 5:4 Б (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Раніше, Рейнджерс дотиснули Вашингтон.
Нагадаємо, Сан-Хосе розгромило Пітсбург.