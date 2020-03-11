 Кароліна переграла Детройт, Філадельфія поступилася Бостону. Результати матчів НХЛ | Хокей | Champion.com.ua
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Кароліна переграла Детройт, Філадельфія поступилася Бостону. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:25 166 0
У НХЛ зіграно 8 матчів
Кароліна переграла Детройт, Філадельфія поступилася Бостону. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, регулярний чемпіонат
11 березня

Монреаль - Нашвілл 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)

Нью-Джерсі - Піттсбург 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Філадельфія - Бостон 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Торонто - Тампа-Бей 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Детройт - Кароліна 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Даллас - Рейнджерс 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

Анагайм - Оттава 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)

Ванкувер - Айлендерс 5:4 Б (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Раніше, Рейнджерс дотиснули Вашингтон.

Нагадаємо, Сан-Хосе розгромило Пітсбург.

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