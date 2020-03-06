Рейнджерс дотиснули Вашингтон, Тампа розгромила Монреаль. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, регулярний чемпіонат
6 березня
Баффало - Піттсбург 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)
Флорида - Бостон 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Рейнджерс - Вашингтон 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0)
Філадельфія - Кароліна 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Тампа-Бей - Монреаль 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Оттава - Айлендерс 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Нашвілл - Даллас 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Чикаго - Едмонтон 4:3 (1:0, 3:1, 0:2)
Лос-Анджелес - Торонто 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:1)
Сан-Хосе - Міннесота 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Раніше, Сан-Хосе розгромило Пітсбург.