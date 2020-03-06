Білий Барс переграв Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті

Дубль Благого приніс перемогу Білому Барсу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, у матчі 40-го туру УХЛ Білий Барс приймав Крижані Вовки.

У першому періоді господарі закинули три шайби. У наступних періодах гості змогли відновити інтригу і відіграти три шайби. Та все ж дубль Благого приніс перемогу Білому Барсу.

УХЛ. Регулярний сезон

40 тур, 6 березня

Білий Барс - Крижані Вовки 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)

Шайби: 1:0 - 14:24 Куцевич, 2:0 - 15:15 Шиманський, 3:0 - 15:54 Чолач, 3:1 - 31:03 Федосов, 3:2 - 34:12 Мостовий, 4:2 - 37:08 Бабинець, 4:3 - 41:20 Сисак, 4:4 - 46:10 Воробйов, 5:4 - 53:30 Благой, 6:4 - 58:53 Благой

Раніше, Дніпро розгромив Динамо у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавірусу можуть скоротити Чемпіонат світу-2020.