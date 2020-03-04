У зв'язку з поширенням коронавірусу можуть скоротити Чемпіонат світу-2020

У зв'язку з поширенням коронавірусу

Джерело - УХЛ.

IIHF готова виключити кілька команд з-поміж учасниць Чемпіонату світу-2020 з хокею за власним рішенням і провести турнір у скороченому форматі.

Про це заявив віце-президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола.

"Медичний комітет IIHF вже запропонував скасувати або перенести всі турніри під егідою федерації, які повинні пройти в березні. Виняток становитиме чемпіонат світу серед жінок, який пройде у канадському Галіфаксі", - зазначив Куммола.

Раніше, перенесено матчі Кубка Італії Наполі - Інтер та Ювентус - Мілан.