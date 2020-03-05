Дніпро розгромив Динамо у регулярному чемпіонаті

Целогородцев оформив хет-трик у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 березня, у матчі 40-го туру УХЛ херсонський Дніпро приймав харківське Динамо.

Херсонська команда не мала проблем гостями, закинувши вісім шайб без відповіді.

УХЛ. Регулярний сезон

40 тур, 5 березня

Дніпро - Динамо 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)

Шайби: 1:0 - 03:24 Целогородцев, 2:0 - 15:38 Василенков, 3:0 - 16:39 Ромащенко, 4:0 - 26:34 Афанасьєв, 5:0 - 38:00 Целогородцев, 6:0 - 44:59 Василенков, 7:0 - 49:08 Брага, 8:0 - 51:22 Целогородцев

Раніше, узв'язку з поширенням коронавірусу можуть скоротити Чемпіонат світу-2020.