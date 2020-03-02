УХЛ визначила найкращих гравців тижня

Першою зіркою минулого тижня став голкіпер Донбасу

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга і ТМ Parimatch відзначили найкращих хокеїстів минулого ігрового тижня чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Про це повідомляє сайт ліги.

Першою зіркою минулого тижня став голкіпер Донбасу Олексій Трифонов, який провів в створі воріт донеччан два матчі проти білоцерківського Білого Барса. Відзначимо, що в обох матчах Донбас здобув перемоги з однаковими рахунками - 4:2. Всього за 120 хвилин у воротах Трифонов пропустив 4 шайби, відбивши при цьому 59 кидків і заробивши коефіцієнт надійності 2.

Наступним найкращим гравцем минулого тижня став захисник Кременчука Всеволод Толстушко, який в двох матчах кременчужан за минулі 7 днів відзначився не тільки відмінними оборонними діями, а й активно діяв в атаці, забиваючи голи.

Таким чином, Толстушко в матчах проти МХК Динамо і Крижаних Вовків набрав 7 (3+4) очок при показнику корисності +8.

Надрезультативним минулого тижня відзначився ще один гравець містян Олексій Ворона, який став третьою зіркою минулого тижня.

У двох матчах своєї команди Ворона заробив 8 (3+5) балів при показнику корисності +10. Відзначимо, що після перемоги Кременчука над Крижаними Вовками (14:1), кременчужани остаточно зміцнилися на першому місці в турнірній таблиці, достроково вигравши регулярний чемпіонат УХЛ-Парі-Матч в сезоні 2019/20.