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УХЛ визначила найкращих гравців тижня

Сьогодні 16:28 208 0
Першою зіркою минулого тижня став голкіпер Донбасу
УХЛ визначила найкращих гравців тижня
#Ворона, #УХЛ

Джерело - УХЛ.

Українська хокейна ліга  і  ТМ Parimatch відзначили найкращих хокеїстів минулого ігрового тижня чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Про це повідомляє сайт ліги.

Першою зіркою минулого тижня став голкіпер Донбасу Олексій Трифонов, який провів в створі воріт донеччан два матчі проти білоцерківського Білого Барса. Відзначимо, що в обох матчах Донбас здобув перемоги з однаковими рахунками -  4:2. Всього за 120 хвилин у воротах Трифонов  пропустив 4 шайби,  відбивши при цьому  59 кидків  і заробивши коефіцієнт надійності  2.

Наступним найкращим гравцем минулого тижня став захисник Кременчука Всеволод Толстушко,  який в двох матчах кременчужан за минулі 7 днів відзначився не тільки відмінними оборонними діями, а й активно діяв в атаці, забиваючи голи. 

Таким чином, Толстушко в матчах проти  МХК Динамо і Крижаних Вовків набрав  7 (3+4) очок при показнику корисності  +8.

Надрезультативним минулого тижня відзначився ще один гравець містян Олексій Ворона, який став третьою зіркою минулого тижня. 

У двох матчах своєї команди  Ворона  заробив 8 (3+5) балів при показнику корисності  +10. Відзначимо, що після перемоги Кременчука над Крижаними Вовками (14:1), кременчужани остаточно зміцнилися на першому місці в турнірній таблиці, достроково вигравши регулярний чемпіонат УХЛ-Парі-Матч в сезоні 2019/20.

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