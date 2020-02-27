Донбас знову обіграв Білий Барс у регулярному чемпіонаті

Команди провели другу зустріч за два дні

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 лютого, відбувся перенесений матч 4 туру УХЛ Білий Барс – Донбас.

У сьогоднішньому матчі господарі були близькі як ніколи, щоб відібрати у гостей залікові три бали. Своєю чергою, донеччани ведуться боротьбу за перше місце у регулярному чемпіонаті, навіть і не думали втрачати очки.

У підсумку гра завершилась перемогою Донбасу з рахунком 4:2

УХЛ. Регулярний сезон

04 тур, 27 лютого

Білий Барс - Донбас 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Шайби: 1:0 - Бабинець, 11:05 1:1 - Карпенко (Лялька), 22:55 1:2 - Захаров (Пангелов-Юлдашев), 31:36, 2:2 - Бабинець (Благой - Алексюк) , 40:28, 2:3 - Шишлянніков (Яковлєв - Карамнов) 47:42, 2:4 - Коренчук, 59:30.

Нагадаємо, Донбас переграв Білий Барс у 38 турі УХЛ.