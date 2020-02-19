Джерело - Чемпіон.
У матчі 36 туру регулярного чемпіонату УХЛ Донбас на виїзді переграв команду Крижані Вовки.
УХЛ. Регулярний сезон
36 тур, 19 лютого
Крижані Вовки - Донбас 2:10 (1:4, 0:1, 1:5)
Шайби: 1:0 - 03:34 Федосов, 1:1 - 07:09 Жовнір, 1:2 - 08:10 Шишлянніков, 1:3 - 11:19 Коренчук, 1:4 - 17:02 Жовнір, 1:5 - 35:06 Волков, 1:6 - 40:27 Буценко, 2:6 - 48:00 Маландін, 2:7 - 51:13 Карамнов, 2:8 - 52:24 Подзінс, 2:9 - 53:37 Коренчук, 2:10 - 55:49 Коренчук
Раніше, Донбас розібрався із Білим Барсом.
Також, Кременчук знищив Динамо.