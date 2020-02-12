Донбас розібрався із Білим Барсом у регулярному чемпіонаті

Донбас взяв реванш у Білого Барса

Джерело - Чемпіон.

У матчі 34-го туру Української хокейної ліги Донбас приймав Білий Барс.

Попри рівну боротьбу першими рахунок у матчі відкрили господарі. На старті другого періоду після ще одної пропущеної шайби, гравці Білого Барсу і зовсім провалилися в обороні, пропустивши ще тричі.

Відзначимо, що Олексій Трифонов оформив дебютний шатаут в складі донецького клубу.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

12 лютого

Донбас - Білий Барс 6: 0 (1:0, 4:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Васильєв (Коренчук, Вілсон), 16:42; 2:0 Волков (Карамнов) 21:45; 3:0 Колесніковс (Карамнов, Шишлянніков - біл.), 24:59; 4:0 Захаров (Костиков), 31:54; 5:0 Волков (Карамнов, Григор'єв) 33:54; 6:0 Васильєв (Мілєхін, Коренчук)

Нагадаємо, Крижаним Вовкам зарахували технічну поразку у матчі із Динамо.