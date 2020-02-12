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Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 22:41 117 0
Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті
#Кременчук, #Динамо, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 34-го туру Української хокейної ліги Кременчук приймав Динамо.

Господарі поля здобули переконливу перемогу із рахунком 7:1.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

12 лютого

Кременчук - Динамо 7:1 (4:0, 3:1, 0:0)

Шайби: 1:0 - Чердак (Бондаренко), 2:43, 2:0 - Орлов (Созонов), 5:13, 3:0 - Грицких (Савченко - Ворона), 5:52, 4:0 - Олійник (Бондаренко - Чердак), 9:10, 5:0 - Бондарук (Кисельов), 25:05, 6:0 - Бондаренко (Фроленко), 28:30, 7:0 – Пукс (Созонов), 33:39, 7:1 - Кашевко (Соляник - Черноморченко), 38:16, 8:1 - Серанов (Бондарук - Кисельов), 40:20, 9:1 - Орлов (Александров), 41:21, 10:1 - Чердак (Савченко - Ворона), 46:36, 11:1 - Савченко (Толстушко - Ворона), 47:31, 12:1 - Чердак (Олійник - Бондаренко), 48:14, 13:1 - Серанов (Бабрусев - Бондарук), 53:06, 14:1 - Бондаренко (Чердак - Олійник), 56:11.

Раніше, Донбас розібрався із Білим Барсом.

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