Дніпро знищив Динамо у 35 турі УХЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 35 туру регулярного чемпіонату УХЛ херсонський Дніпро на виїзді переграв харківське Динамо.
Херсонська команда закинула вісім шайб без відповіді.
УХЛ. Регулярний сезон
35 тур, 16 лютого
Динамо - Дніпро 0:7 (0:3, 0:3, 0:1)
Шайби: 0:1 - 13:11 - Пугачов, 0:2 - 14:22 Луговий, 0:3 - 14:46 Дорофєєв, 0:4 - 22:20 Жвачкін, 0:5 - 25:17 Каракулько, 0:6 - 33:10 - Целогородцев, 0:7 - 42:39 Тимченко, 0:8 - 55:24 Целогородцев
Раніше, Донбас розібрався із Білим Барсом.
Також, Кременчук знищив Динамо.