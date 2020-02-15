Кременчук драматично поступився Донбасу у регулярному чемпіонаті

В УХЛ був зіграний центральний матч туру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 35-го туру Української хокейної ліги Кременчук приймав Донбас.

Першими рахунок у матчі відкрили донеччани, прошивши В'ячеслава Новицького зусиллями Микити Колесніковса. Далі Донбасу вдалося нав'язати противнику свою гру і ще двічі відзначитися в кременчуцьких воротах, заволодівши більш ніж комфортною перевагою - спочатку ще раз відзначився Колесніковс, а третю шайбу закинув Севастян Карпенко.

Після ще однієї пропущеної шайби від Віталія Ляльки, господарі змогли повернутися у гру – закинувши три шайби.

У третьому періоді команди обмінялися закинутими шайбами, встановивши остаточний рахунок матчу - 4:5.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

15 лютого

Кременчук – Донбас 4:5 (0:3, 1:3, 1:1)

Шайби: 0:1 Колесніковс (Подзіньш), 7:00; 0:2 Колесніковс (Карамнов, Волков, - більш.), 13:13; 0:3 Лялька (Карпенко), 14:02; 0:4 Лялька (Вілсон), 22:12; 1:4 Александров (Орлов, Пукс, - більш.), 25:07; 2:4 Пузатов (Толстушко), 25:22; 3:4 Григорян (Бондарук, - більш.), 33:40; 3:5 Карамнов (Шишлянніков, Вілсон, - більш.), 49:42; 4: 5 Григорян (Бабрусев), 57:14.

Раніше, Донбас розібрався із Білим Барсом.

Також, Кременчук знищив Динамо.