Джерело - Чемпіон.
У матчі 34-го туру Української хокейної ліги Дніпро впевнено переміг Крижаних Вовків.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
13 лютого
Дніпро - Крижані Вовки 8:2 (1:0, 4:2, 3:0)
Шайби: 1:0 - Кузьмик (Афансьев - Коваленко), 1:24, 2:0 - Бєлоусов (Василенков - Чернишенко), 20:18, 3:0 - Матерухін (Пугачов - Петров), 23:48, 4:0 - Дорофєєв (Шибаєв - Матерухін), 27:55, 4:1 - Маландін (Шаманський - Гіндулін), 28:36, 4:2 - Гіндуллін (Шаманський - Маландін), 32:41, 5:2 - Чернишенко (Матерухін - Білоусов), 34:36, 6:2 - Василенков (Дорофєєв), 40:43, 7:2 - Каракулько (Шибаєв - Белоусов), 48:35, 8:2 - Шибаєв (Дорофєєв - Каракулько), 52:34.
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