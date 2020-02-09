Збірна України впевнено переграла Нідерланди у відборі до Олімпіади-2022

Джерело - Чемпіон.

Хокейна збірна України на відборі до зимової Олімпіади-2022 переграла команду Нідерландів з рахунком 3:0, однак незалежно від результату зустрічі команда Сергія Вітера не мала шансів здобути путівку на змагання.

У першому періоді голом відзначився Дмитро Німенко, а в другому ще дві шайби забили Микита Буценко та Іван Савченко, який відзначився в чисельній більшості.

Раніше Україна втратила шанси на вихід на Олімпіаду в зв'язку з двома розгромними поразками від Казахстану (1:8) і Польщі (1:6).

У відбірковій групі B українці обійшли лише Нідерланди, які до цього також поступилися казахам і полякам.

Кваліфікація до Олімпіади-2022.

Третій раунд

9 лютого

Нідерланди - Україна 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)