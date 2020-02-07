Джерело - Чемпіон.
У другому турі Олімпійського кваліфікаційного турніру з хокею збірна України зустрічалася з Казахстаном.
Українці зазнали 11-ї поразки у матчах із Польщею. В останній раз національна команда перемагала сусідів сім років тому на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B.
Олімпійський кваліфікаційний турнір
Нур-Султан (Казахстан)
2 тур, 7 лютого
Польща - Україна 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)
Нагадаємо, у першому матчі кваліфікаційного турніру українці зазнали принизливої поразки від господарів Казахстану.