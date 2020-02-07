Національна команда знову не порадувала українських уболівальників

Джерело - Чемпіон.

У другому турі Олімпійського кваліфікаційного турніру з хокею збірна України зустрічалася з Казахстаном.

Українці зазнали 11-ї поразки у матчах із Польщею. В останній раз національна команда перемагала сусідів сім років тому на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B.

Олімпійський кваліфікаційний турнір

Нур-Султан (Казахстан)

2 тур, 7 лютого

Польща - Україна 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Нагадаємо, у першому матчі кваліфікаційного турніру українці зазнали принизливої поразки від господарів Казахстану.