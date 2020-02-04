Збірна України назвала склад на олімпійську кваліфікацію у Казахстані

У склад збірної України увійшло 18 гравців із УХЛ

Джерело - УХЛ.

Національна збірна України з хокею із 23 гравцями вирушила до казахстанського міста Нур-Султан на матчі олімпійського кваліфікаційного турніру.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Головний тренер збірної України з хокею Сергій Вітер взяв із собою 23 виконавців, 18 із яких представляють УХЛ.

До складу збірної України увійшли:

Воротарі: Кирило Кучер (Білий Барс), Микита Гордюшин (Кременчуг), Артур Оганджанян (Twin City Thunder, США);

Захисники: Володимир Романенко, Андрій Григор'єв, Філіп Пангелов-Юлдашев (всі - Донбас), Павло Таран, Володимир Алексюк (обидва - Білий Барс), Олександр Александров, Всеволод Толстушко (обидва - Кременчук), Ігор Мережко (Хумо, ВХЛ);

Нападники: Руслан Ромащенко, Олексій Янішевський (обидва - Дніпро), Олександр Костиков, Микита Буценко (обидва - Донбас), Роман Благой, Сергій Бабинець (обидва - Білий Барс), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (всі - Кременчук), Андрій Міхнов (Металург, Білорусь), Дмитро Німенко (Стяуа, Румунія), Гліб Кривошапкин (Ogden Mustangs, США).

Нагадаємо, XSPORT покаже матчі збірної України в олімпійській кваліфікації.