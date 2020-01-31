Джерело - Чемпіон.
30 січня харківське Динамо у перенесеному матчі 10-го туру УХЛ вдома зазнало нищівної поразки від Донбасу.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
30 січня
Динамо - Донбас 0:10 (0:4, 0:4, 0:2)
Шайби: 0:1 Захаров (Романенко, Лялька), 5:13; 0:2 Костиков (Карамнов), 5:46; 0:3 Большаков (Карамнов), 8:57; 0:4 Коренчук (Лялька, Захаров), 14:57; 0:5 Яковлєв, 20:15; 0:6 Лялька (Захаров), 25:40; 0:7 Лялька (Захаров), 29:58; 0:8 Подзіньш (Большаков), 35:27; 0:9 Коренчук (Лялька, Яковлєв), 48:03; 0:10 Григор'єв (Разумов, менш.), 58:04
Нагадаємо, Крижані Вовки позбулися трьох гравців.
Раніше, Кременчук по булітах обіграв Дніпро.