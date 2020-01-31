 Динамо - Донбас 0:10: огляд матчу. ВІДЕО | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Динамо - Донбас 0:10. Огляд матчу

Сьогодні 11:15 214 0
Донбас закинув 10 шайб у ворота суперника
Динамо - Донбас 0:10. Огляд матчу
#Динамо, #Донбас

Джерело - Чемпіон.

30 січня харківське Динамо у перенесеному матчі 10-го туру УХЛ вдома зазнало нищівної поразки від Донбасу.

УХЛ. Регулярний чемпіонат
30 січня

Динамо - Донбас 0:10 (0:4, 0:4, 0:2)

Шайби: 0:1 Захаров (Романенко, Лялька), 5:13; 0:2 Костиков (Карамнов), 5:46; 0:3 Большаков (Карамнов), 8:57; 0:4 Коренчук (Лялька, Захаров), 14:57; 0:5 Яковлєв, 20:15; 0:6 Лялька (Захаров), 25:40; 0:7 Лялька (Захаров), 29:58; 0:8 Подзіньш (Большаков), 35:27; 0:9 Коренчук (Лялька, Яковлєв), 48:03; 0:10 Григор'єв (Разумов, менш.), 58:04

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