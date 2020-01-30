Крижані Вовки позбулися трьох гравців

Крижані Вовки продовжують виступати без трьох гравців

Крижані Вовки виключили зі свого складу захисника Арсена Сівіріна, а також нападників Максима Кураха і Ігоря Боронило.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Арсен Сівірін в цьому сезоні потрапляв в заявку "вовків" лише одного разу, очок в матчі не набрав. Максим Курах в офіційних матчах киян на лід не виходив, а Ігор Боронило провів 14 матчів, в яких результативними діями не відзначився і заробив показник корисності -13.

Раніше, Донбас розібрався із Крижаними Вовками.

Нагадаємо, Кременчук по булітах обіграв Дніпро.