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Крижані Вовки позбулися трьох гравців

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Крижані Вовки продовжують виступати без трьох гравців
Крижані Вовки позбулися трьох гравців
#Крижані Вовки, #УХЛ

Джерело - uhl.ua.

Крижані Вовки виключили зі свого складу захисника Арсена Сівіріна, а також нападників Максима Кураха і Ігоря Боронило.

Про це повідомляє прес-служба УХЛ.

Арсен Сівірін в цьому сезоні потрапляв в заявку "вовків" лише одного разу, очок в матчі не набрав. Максим Курах в офіційних матчах киян на лід не виходив, а Ігор Боронило провів 14 матчів, в яких результативними діями не відзначився і заробив показник корисності -13.

Раніше, Донбас розібрався із Крижаними Вовками.

Нагадаємо, Кременчук по булітах обіграв Дніпро.

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