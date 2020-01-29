Кременчук по булітах обіграв Дніпро у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
В рамках 32 туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч Кременчук приймав Дніпро.
Основний час матчу завершився внічию 2:2. У серії булітів перемогу здобули господарі.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
29 січня
Кременчук – Дніпро 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0) по булітам
Шайби: 1:0 - Бондарук (Кисельов, Григорян) 7:26, 1:1 - Чернишенко (Кузьмик) 9:28, 2:1 - Александров (Пукса, Бондарук) 19:24, 2:2 - Целогородцев (Ромащенко - біл.) 29:26, 3:2 - Орлов - переможний буліт 65:00
Раніше, Донбас розібрався із Крижаними Вовками.
Нагадаємо, Білий Барс сенсаційно переграв Кременчук.