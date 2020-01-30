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Донбас знищив Динамо у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 20:40 156 0
Донбас здобув чергову перемогу в УХЛ
Донбас знищив Динамо у регулярному чемпіонаті
#Донбас, #Динамо, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 січня, харківське Динамо приймало Донбас в рамках перенесеного 10-го туру УХЛ.

Донбас здобув переконливу перемогу  у виїзному матчі із рахунком 10:0

УХЛ. Регулярний чемпіонат

30 січня

Динамо - Донбас 0:10 (0:4, 0:4, 0:2)

Шайби: 0:1 Захаров (Романенко, Лялька), 5:13; 0:2 Костиков (Карамнов), 5:46; 0:3 Большаков (Карамнов), 8:57; 0:4 Коренчук (Лялька, Захаров), 14:57; 0:5 Яковлєв, 20:15; 0:6 Лялька (Захаров), 25:40; 0:7 Лялька (Захаров), 29:58; 0:8 Подзіньш (Большаков), 35:27; 0:9 Коренчук (Лялька, Яковлєв), 48:03; 0:10 Григор'єв (Разумов, менш.), 58:04

Нагадаємо, Крижані Вовки позбулися трьох гравців.

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