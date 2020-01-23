Динамо орендувало двох гравців Дніпра

Дурдієв і Панов перейшли до харківської команди

Нападники херсонського Дніпра Рінат Дурдієв та Іван Панов перейшли до харківського Динамо на правах оренди.

Про це повідомляє УХЛ.

У поточному сезоні Панов зіграв за Дніпро один матч, в якому не відзначився набраними очками. У чемпіонаті України U-20 у складі херсонської команди на його рахунку 8 (1+7) очок в шести матчах. Перед цим Панов два сезони виступав за Білий Барс.

Дурдієв за першу команду Дніпра після переходу з Білого Барса не зіграв жодного матчу. За команду U-20 в поточному сезоні у нього 11 (3+8) очок в шести матчах.