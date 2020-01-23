 Динамо орендувало двох гравців Дніпра | Хокей | Champion.com.ua
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Динамо орендувало двох гравців Дніпра

Сьогодні 17:25 1234 0
Дурдієв і Панов перейшли до харківської команди
Динамо орендувало двох гравців Дніпра
#Динамо, #Дніпро

Джерело - xsport.ua.

Нападники херсонського Дніпра Рінат Дурдієв та Іван Панов перейшли до харківського Динамо на правах оренди.

Про це повідомляє УХЛ.

У поточному сезоні Панов зіграв за Дніпро один матч, в якому не відзначився набраними очками. У чемпіонаті України U-20 у складі херсонської команди на його рахунку 8 (1+7) очок в шести матчах. Перед цим Панов два сезони виступав за Білий Барс.

Дурдієв за першу команду Дніпра після переходу з Білого Барса не зіграв жодного матчу. За команду U-20 в поточному сезоні у нього 11 (3+8) очок в шести матчах.

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