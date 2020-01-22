Донбас зазнав нищівної поразки від Білого Барсу у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
У матчі 30 туру Донбас вдома сенсаційно зазнав поразки від Білого Барсу.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
30-й тур, 22 січня
Донбас - Білий Барс 3:7 (0:4, 1:1, 2:2)
Шайби: 0:1 - 00:14 Бабинець, 0:2 - 05:11 Благой, 0:3 - 13:09 Благой, 0:4 - 16:37 Панченко, 1:4 - 32:56 Шишлянніковс, 1:5 - 37:53 Панченко, 2:5 - 44:04 Мільохін, 2:6 - 48:24 Бабинець, 3:6 - 51:22 Подзіньш, 3:7 - 55:27 Благой
Нагадаємо, Донбас по булітах обіграв Кременчук у регулярному чемпіонаті
Раніше, Дніпро дотиснув Динамо.