Бондаренко продовжить кар'єру у Кременчуці

У цьому сезоні форвард вже виступав у Дніпрі і Донбасі

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Кременчук уклав контракт з нападником Кирилом Бондаренком.

Про це повідомляє УХЛ.

У розіграші чемпіонату УХЛ - Парі-Матч сезону 2019/20 форвард зіграв 7 матчів у складі Дніпра (4 очка, +2) і 4 гри (4 очка, +1) за Донбас.

У минулому сезоні Бондаренко виступав в Дніпрі, з яким став віце-чемпіоном України - 52 матчі, 51 (19 + 32) очко, показник корисності +25.

Також в національній першості нападник грав в Білому Барсі і Дженералз, всього в чемпіонатах України 23-річний хокеїст провів 119 матчів, закинув 49 шайб і віддав 63 результативних передачі при показнику корисності +17.

Також Бондаренко зіграв 13 матчів (8 шайб, 10 передач) в Російській студентської хокейній лізі і 4 матчі в МХЛ за Молоду Гвардію. Крім того, в активі форвард 15 матчів у юніорській збірній України і 5 ігор в молодіжній збірній.

У складі Кременчука нападник виступатиме під 78 номером.

Нагадаємо, Донбас по булітах обіграв Кременчук у регулярному чемпіонаті

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