Бондаренко продовжить кар'єру у Кременчуці

Джерело - УХЛ.
Клуб УХЛ Кременчук уклав контракт з нападником Кирилом Бондаренком.
Про це повідомляє УХЛ.
У розіграші чемпіонату УХЛ - Парі-Матч сезону 2019/20 форвард зіграв 7 матчів у складі Дніпра (4 очка, +2) і 4 гри (4 очка, +1) за Донбас.
У минулому сезоні Бондаренко виступав в Дніпрі, з яким став віце-чемпіоном України - 52 матчі, 51 (19 + 32) очко, показник корисності +25.
Також в національній першості нападник грав в Білому Барсі і Дженералз, всього в чемпіонатах України 23-річний хокеїст провів 119 матчів, закинув 49 шайб і віддав 63 результативних передачі при показнику корисності +17.
Також Бондаренко зіграв 13 матчів (8 шайб, 10 передач) в Російській студентської хокейній лізі і 4 матчі в МХЛ за Молоду Гвардію. Крім того, в активі форвард 15 матчів у юніорській збірній України і 5 ігор в молодіжній збірній.
У складі Кременчука нападник виступатиме під 78 номером.
Нагадаємо, Донбас по булітах обіграв Кременчук у регулярному чемпіонаті
Раніше, Дніпро дотиснув Динамо.