Кременчук переміг в овертаймі Дніпро, Білий Барс розгромив Динамо у регулярному чемпіонаті УХЛ

Кременчук здобув 5 перемогу над Дніпром у сезоні

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 січня, було зіграно два матчі в рамках 28 туру УХЛ.

У центральному матчі туру Кременчук зміг дотиснути Дніпро в овертаймі. Вирішальну шайбу закинув Серанов.

У іншому матчі туру Білий Барс на виїзді переміг в Харкові місцеве Динамо.

УХЛ. Регулярний чемпіонат

28-й тур, 15 січня

Кременчук – Дніпро 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 Василенков (Білоусов), 20:14; 1:1 Орлов (Александров), 34:00; 2:1 Серанов (Бондарук, Кисельов), 42:38; 2:2 Чернишенко (Матерухін, - більш.), 51:52; 3:2 Серанов (Кисельов), 62:32.

МХК Динамо - Білий Барс 1:4 (0:1, 0:3, 1:4)

Шайби: 0:1 Грицюк (Симчук, Бабинець), 19:28, 0:2 Благой (Бабинець, Симчук), 24:57, 0:3 Лісників (Таран, Куцевич), 33:43 ГБ, 0:4 Качан (Таран, Лісників), 44:38, 1:4 Геворкян, 48:58.

Нагадаємо, Донбас познущався з Динамо у регулярному чемпіонаті.