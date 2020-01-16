Донбас розгромив Крижаних Вовків у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
Крижані Вовки у 28 турі УХЛ приймали Донбас.
Попри конкурентну боротьбу матч завершився із впевненою перемогою гостів із рахунком 5:0.
УХЛ. Регулярний чемпіонат
28-й тур, 16 січня
Крижані Вовки – Донбас 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Шайби: 0:1 Карамнов (Подзіньш), 5:45, 0:2 Мілєхін (Буценко, Большаков), 25:50, 0:3 Карпенко (Разумов), 47:35, 0:4 Подзіньш (Карамнов, Костиков), 49:58, 0:5 Мілєхін (Коренчук), 53:16.
Раніше, Кременчук переміг в овертаймі Дніпро.
Нагадаємо, Донбас познущався з Динамо у регулярному чемпіонаті.