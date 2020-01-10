Рейнджерс обіграли Нью-Джерсі, Бостон вирвав перемогу у Вінніпега. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
10 січня
Бостон - Вінніпег 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)
Монреаль - Едмонтон 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)
Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерсі 6:3 (3:2, 2:1, 1:0)
Тампа - Арізона 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Флорида - Ванкувер 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Сент-Луїс - Баффало 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Чикаго - Нешвілл 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)
Калгарі - Міннесота 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Анахайм - Даллас 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Вегас - Лос-Анджелес Кінгз 2:5 (0:4, 2:0, 0:1)
Сан-Хосе - Колумбус 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Нагадаємо, Нашвілл звільнив головного тренера.