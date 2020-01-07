Нашвілл звільнив головного тренера

Пітер Лавіолетт працював у клубі із 2014 року

Керівництво Нашвілла відправило у відставку головного тренера Пітера Лавіолетт.

Про це повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Також клуб покинув його помічник Кевін Маккарті. Про те, хто їх замінить найближчим часом, поки не повідомляється.

"Під керівництвом Пітера і Кевіна наша команда піднялася дуже високо: ми вийшли у фінал Кубка Стенлі, що кардинальним чином змінило ставлення до клубу, завоювали Президентський кубок, два рази ставали чемпіонами Центрального дивізіону. Нам було дуже складно прийняти таке рішення через їх любов до гри, вміння мотивувати команду, прагнення бути кращими. Від імені всього нашого клубу я б хотів подякувати Пітеру і Кевіну за їх внесок в команду, який вони внесли за останні п'ять з половиною сезонів", - розповів президент Нашвілла Девіда Пойл.

Лавіолетт був тренером команди протягом шести років. За цей час команда здобула 248 перемог в 451 матчі, а також вивів клуб у фінал Кубка Стенлі у 2017 році.

Нагадаємо, збірна України посіла п'яте місце на Різдвяному турнірі.