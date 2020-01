Канада U-20 - Росія U-20 4:3. Огляд матчу

У Чехії завершився чемпіонат світу U-20 з хокею, у фіналі збірна Канада U-20 обіграла Росія U-20.

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Фінал, 5 січня

Канада U-20 - Росія U-20 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Шайби: 0:1 - 29:37 Александров, 1:1 - 31:01 Козенс, 1:2 - 34:46 Денисенко, 1:3 - 48:46 Соркін, 2:3 - 49:20 Макмайкл, 3:3 - 51:21 Хейтон, 4:3 - 56:02 Томас

ICYMI: Watch the nail-biting moments from last night's GOLD MEDAL GAME showdown between @hc_wjc and @russiahockey 👇 #WorldJuniors pic.twitter.com/zH53Du13uV