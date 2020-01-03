Арізона перемогла Анагайм, Коламбус здолав Бостон. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
3 січня
Бостон - Коламбус 1:2 (0:0, 1:0, 0:1)
Баффало - Едмонтон 3:2 (1:2, 0:0, 1:0)
Монреаль - Тампа-Бей 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Айлендерс - Нью-Джерси 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Піттсбург - Сан-Хосе 2:3 (1:2, 1:0, 0:0)
Оттава - Флорида 3:6 (2:1, 0:4, 1:1)
Вінніпег - Торонто 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)
Арізона - Анагайм 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Калгарі - Рейнджерс 4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
Колорадо - Сент-Луїс 7:3 (1:0, 3:2, 3:1)
Ванкувер - Чикаго 7:5 (1:1, 3:3, 3:1)
Вегас - Філадельфія 5:4 (4:2, 1:1, 0:1)
Раніше, Вегас розгромив Анагайм.
Нагадаємо, Вашингтон вирвав перемогу у Колумбуса.