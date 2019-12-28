Вашингтон вирвав перемогу у Колумбуса, дев’ять шайб у матчі Торонто - Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
28 грудня
Баффало - Бостон 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Вашингтон - Колумбус 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0 ОТ)
Нью-Джерсі – Торонто 4:5 (1:2, 3:1, 0:1, 0:1 ОТ)
Нью-Йорк Рейнджерс - Кароліна 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Вінніпег - Сент-Луїс 4:5 (1:1, 1:2, 2:1, 0:1 ОТ)
Колорадо - Міннесота 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)
Нешвілл - Піттсбург 2:5 (1:3, 0:2, 1:0)
Чикаго - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)
Едмонтон - Калгарі 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Анахайм - Вегас 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Кінгз 2:3 (0:0, 2:0, 0:2, 0:1 ОТ)
Раніше, Рейнджерс розгромили Анагайм.