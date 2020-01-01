Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Вашингтон – Айлендерс 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)
Нью-Джерсі – Бостон 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)
Вегас – Анагайм 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Міннесота – Торонто 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Кароліна – Монреаль 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Коламбус – Флорида 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Баффало – Тампа-Бей 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)
Детройт – Сан-Хосе 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Колорадо – Вінніпег 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)
Лос-Анджелес – Філадельфія 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)
Едмонтон – Рейнджерс 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)
Калгарі – Чикаго 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)
Арізона – Сент-Луїс 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Раніше, Рейнджерс розгромили Анагайм.
Нагадаємо, Вашингтон вирвав перемогу у Колумбуса.