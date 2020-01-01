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Вегас розгромив Анагайм, Кароліна переграла Монреаль. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 09:30 117 0
У НХЛ зіграно 13 матчів
Вегас розгромив Анагайм, Кароліна переграла Монреаль. Результати матчів НХЛ
#НХЛ, #Торонто

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НХЛ, Регулярний чемпіонат
1 січня

Вашингтон – Айлендерс 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Нью-Джерсі – Бостон 3:2 (0:1, 1:1, 1:0)

Вегас – Анагайм 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Міннесота – Торонто 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Кароліна – Монреаль 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Коламбус – Флорида 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Баффало – Тампа-Бей 4:6 (1:0, 3:3, 0:3)

Детройт – Сан-Хосе 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Колорадо – Вінніпег 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Лос-Анджелес – Філадельфія 5:3 (4:0, 0:1, 1:2)

Едмонтон – Рейнджерс 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)

Калгарі – Чикаго 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Арізона – Сент-Луїс 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Раніше, Рейнджерс розгромили Анагайм.

Нагадаємо, Вашингтон вирвав перемогу у Колумбуса.

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