Збірна Канади вийшла до півфіналу чемпіонату світу U-20

Канадці розгромили словаків

Джерело - Чемпіон.

У Чехії завершився другий чвертьфінальний матч чемпіонату світу U-20 з хокею, в якому зустрічалися Канада U-20 та Словаччина U-20.

Збірна Канади без проблем переграла словаків. Після напруженого першого періоду (було закинуто лише одну шайбу), канадці чотири рази вразили ворота суперника. У третьому періоді словакам було не реально відіграти 5 шайб. Цього і не сталося. Канадські хокеїсти вийшли до півфіналу.

Нагадаємо, що збірні Казахстану і Німеччини залишилися поза чвертьфінальною стадією змагань і в очній зустрічі визначили, яка з команд залишить елітний дивізіон. Казахстан програв з рахунком 0:4 і залишив еліту.

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Чехія, Острава

Чвертьфінал, 2 січня

Канада U-20 та Словаччина U-20 6:1 (1:0, 4:0, 1:1)

Раніше, першим півфіналістом турніру стала збірна Росії.