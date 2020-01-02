 Визначився перший півфіналіст чемпіонату світу U-20 | Хокей | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер один з найвпливовіших спортивних функціонерів в історії
Сьогодні 01:10 838
Динамо віддасть Сідклея у безкоштовну оренду в Корінтіанс
Сьогодні 14:57 516
Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа
Сьогодні 13:29 2387
Рома хотіла підписати Яремчука
Сьогодні 12:32 1084
Президент UFC хоче організувати бій Мак-Грегор – Мейвезер
Сьогодні 10:34 1111
Карпати хочуть створити потужний клуб
Сьогодні 08:46 1298
Моурінью отримав жовту картку за підглядання у блокнот тренера Саутгемптона
Сьогодні 08:30 890
Відео дня. Іранський нападник забив феноменальний гол у ворота Челсі
Вчора 22:09 3028
Манчестер Сіті переміг Евертон, Вест Гем знищив Борнмут. Результати матчів 21 туру АПЛ
Вчора 21:26 1056
Українка Білодід увійшла до ТОП-15 найкращих спортсменок року
Вчора 20:30 730
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:56 Футбол Сабо: Розширення УПЛ буде правильним кроком 331
16:42 Футбол Став відомий один з суперників Олександрії на зимових зборах 149
16:28 Футбол Гравець Шахтаря увійшов до ТОП-10 найдорожчих футболістів планети у віці 35+ 820
16:13 Хокей Визначився перший півфіналіст чемпіонату світу U-20 663
16:04 Блог Сейв Луніна увійшов у ТОП-10 найкращих в Ла-Лізі 264
15:55 Футбол Сульшер назвав трансферні цілі Манчестер Юнайтед 357
15:40 Футбол Обамеянг спростував свій перехід в інший клуб 163
15:28 Футбол Десна запланувала два закордонних збори 148
15:16 Футбол Гравець Карпат перейде у Рівер Плейт 512
14:57 Футбол Динамо віддасть Сідклея у безкоштовну оренду в Корінтіанс 516
14:41 Футбол Хаві назвав пріоритетний турнір для Гвардіоли 218
14:35 Пряма трансляція Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 21 туру АПЛ. LIVE 149
14:32 Бокс Організовувати бої для Ломаченка стало набагато легше - Клімас 473
14:16 Футбол Екс-гравець Зорі перейшов у японський клуб 498
13:56 Баскетбол Американський форвард покинув Запоріжжя 179
13:46 Футбол Тоттенгем втратив Кейна 438
13:29 Бокс Гірн: Поєдинок з Усиком буде дуже небезпечним для Джошуа 2387
13:06 Футбол Інтер готує трансфер Обамеянга 258
12:49 ММА Мак-Грегор перебуває у своїй найкращій формі - тренер 292
12:32 Футбол Рома хотіла підписати Яремчука 1084
12:18 Футбол Герта узгодила трансфер Джаки 234
11:59 Теніс Світоліна оцінила свої виступи у 2019 році 451
11:46 Футбол Галатасарай хоче підписати екс-гравця Шахтаря 751
11:28 Бокс Джошуа: У Вайлдера 40 поєдинків, чому він досі не об'єднав пояси у хевівейті 937
11:13 Футбол Сульшер: Гол перед перервою став убивчим ударом для Манчестер Юнайтед 440

Визначився перший півфіналіст чемпіонату світу U-20

Сьогодні 16:13 663 0
Збірна Росії стала першим півфіналістом турніру
Визначився перший півфіналіст чемпіонату світу U-20
#Росія, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

У Чехії завершився перший чвертьфінальний матч чемпіонату світу U-20 з хокею, в якому зустрічалися Швейцарія U-20 та Росія U-20.

Збірна Росії у напруженому матчі переграла швейцарців і стала першим півфіналістом турніру.

Нагадаємо, що збірні Казахстану і Німеччини залишилися поза чвертьфінальною стадією змагань і в очній зустрічі визначили, яка з команд залишить елітний дивізіон. Казахстан програв з рахунком 0:4 і залишив еліту.

Чемпіонат світу U-20 з хокею
Чехія, Верк Арена (Трижинець)
Чвертьфінал, 2 січня

Швейцарія U-20 - Росія U-20 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Сьогодні відбудуться ще три чвертьфінальні матчі чемпіонату:

Канада U-20 - Словаччина U-20

США U-20 - Фінляндія U-20

Швеція U-20 - Чехія U-20

Коментарі ()