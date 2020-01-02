Визначився перший півфіналіст чемпіонату світу U-20

Джерело - Чемпіон.
У Чехії завершився перший чвертьфінальний матч чемпіонату світу U-20 з хокею, в якому зустрічалися Швейцарія U-20 та Росія U-20.
Збірна Росії у напруженому матчі переграла швейцарців і стала першим півфіналістом турніру.
Нагадаємо, що збірні Казахстану і Німеччини залишилися поза чвертьфінальною стадією змагань і в очній зустрічі визначили, яка з команд залишить елітний дивізіон. Казахстан програв з рахунком 0:4 і залишив еліту.
Чемпіонат світу U-20 з хокею
Чехія, Верк Арена (Трижинець)
Чвертьфінал, 2 січня
Швейцарія U-20 - Росія U-20 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)
Сьогодні відбудуться ще три чвертьфінальні матчі чемпіонату:
Канада U-20 - Словаччина U-20
США U-20 - Фінляндія U-20
Швеція U-20 - Чехія U-20