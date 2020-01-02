Визначився перший півфіналіст чемпіонату світу U-20

Збірна Росії стала першим півфіналістом турніру

Джерело - Чемпіон.

У Чехії завершився перший чвертьфінальний матч чемпіонату світу U-20 з хокею, в якому зустрічалися Швейцарія U-20 та Росія U-20.

Збірна Росії у напруженому матчі переграла швейцарців і стала першим півфіналістом турніру.

Нагадаємо, що збірні Казахстану і Німеччини залишилися поза чвертьфінальною стадією змагань і в очній зустрічі визначили, яка з команд залишить елітний дивізіон. Казахстан програв з рахунком 0:4 і залишив еліту.

Чемпіонат світу U-20 з хокею

Чехія, Верк Арена (Трижинець)

Чвертьфінал, 2 січня

Швейцарія U-20 - Росія U-20 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

Сьогодні відбудуться ще три чвертьфінальні матчі чемпіонату:

Канада U-20 - Словаччина U-20

США U-20 - Фінляндія U-20

Швеція U-20 - Чехія U-20