Визначилися чвертьфіналісти чемпіонату світу U-20

Чвертьфінали відбудуться 2 січня

Джерело - Чемпіон.

У Чехії завершився груповий етап чемпіонату світу U-20 з хокею.

Вісім команд з 10-ти продовжать за нагороди чемпіонату. У групі А за підсумками одноколового турніру до 1/4 фіналу вийшли збірні Швеції, Швейцарії, Фінляндії і Словаччини, які відповідно посіли перше, друге, третє і четверте місця. З групи В до чвертьфіналу вийшли збірні Канади, США, Росії і Чехії.

Збірні Казахстану і Німеччини залишилися поза чвертьфінальною стадією змагань і 2 січня в очній зустрічі визначать, яка з команд залишить елітний дивізіон.

2 січня відбудуться і чвертьфінальні матчі чемпіонату, в яких зустрінуться:

13:30. Швейцарія U-20 - Росія U-20

16:00. Канада U-20 - Словаччина U-20

18:30. США U-20 - Фінляндія U-20

21:00. Швеція U-20 - Чехія U-20

Раніше, збірна США впевнено переграла Росію.