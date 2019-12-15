Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Уродженець Кропивницького Дмитро Тимашов у складі Торонто, яке переграло Едмонтон, відзначився результативною передачею.
НХЛ, Регулярний чемпіонат
15 грудня
Оттава – Коламбус 4:3 (2:1, 1:0, 0:2)
Айлендерс – Баффало 3:2 (1:0, 0:1, 1:1)
Анагайм – Рейнджерс 4:3 Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
Калгарі – Кароліна 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Нешвілл – Даллас 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)
Едмонтон – Торонто 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Піттсбург – Лос-Анджелес 5:4 (0:2, 2:0, 2:2)
Міннесота – Філадельфія 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Тампа-Бей – Вашингтон 2:5 (0:1, 1:0, 1:4)
Монреаль – Детройт 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Флорида – Бостон 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Арізона – Нью-Джерсі 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Сент-Луїс – Чикаго 4:3 (0:0, 0:1, 4:2)
Раніше, Бостон переграв Монреаль.
Нагадаємо, Кароліна здолала Сан-Хосе.