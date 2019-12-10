Президент Федерації хокею Швеції в Києві проведе семінар для тренерів та менеджерів

Джерело - УХЛ.

18 грудня, о 13:00, в Champion Hall x Parimatch Українська хокейна ліга спільно з Федерацією хокею України проведе хокейний семінар для представників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячих тренерів і спортивних менеджерів. Захід відбудеться за підтримки Parimatch Foundation.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації

Головним спікером семінару стане президент Федерації хокею Швеції Андерс Ларссон. Саме при ньому Тре Крунур двічі завоювали золото чемпіонату світу (2017, 2018), шведська молодіжна збірна взяла срібло у 2018, а юніори встигли виграти і бронзу (2018), і срібло (2016), і золото ЮЧС (2019).

Також разом з Андерсом Ларссоном виступить почесний президент Федерації хокею Швеції і член фінансового комітету ІІХФ Крістер Енглунд.

В ході лекції спікери розкажуть про ефективність шведської системи підготовки хокеїстів, мотивації юних гравців, масовості жіночого хокею та національну програму розвитку хокею.