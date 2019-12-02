Визначився список кандидатів у збірну України

Джерело - УХЛ.
8 грудня національна збірна команда України розпочне навчально-тренувальний збір, який передуватиме матчам Euro Ice Hockey Challenge
Про це повідомляє УХЛ.
Список кандидатів до національної збірної команди України:
Воротарі: Богдан Дьяченко (Донбас), Олег Петров (Дніпро).
Захисники: Володимир Алексюк (Білий Барс), Олександр Бойових, Владислав Грицких (обидва - Кременчук), Кирило Жовнір, Дмитро Ігнатенко, Філіп Пангелов-Юлдашев, Юрій Сильницький (всі - Донбас), Денис Петрухно (без клубу ).
Нападники: Сергій Бабинець, Роман Благой, Назар Ружников (всі - Білий Барс), Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Іван Савченко (всі - Кременчук), Ілля Коренчук, Олександр Костиков, Віталій Лялька, Вадим Мазур (всі - Донбас), Руслан Ромащенко, Олексій Янішевський (обидва - Дніпро).
Нагадаємо, чотири гравці залишили Донбас.
Раніше, Кременчук розгромив Донбас у регулярному чемпіонаті.