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Чотири гравці залишили Донбас

Сьогодні 14:55 346 0
Клуб розірвав контракти з нападниками
Чотири гравці залишили Донбас
#Донбас, #Матерухін

Джерело - УХЛ.

Донбас розірвав контракти з нападниками Олександром Матерухіним, Іваном Рибчиком, Євгеном Бєлухіним і Євгеном Нікіфоровим. 

Всі хокеїсти поповнили склад донеччан напередодні старту сезону 2019/20. Статистика гравців в четвертому сезоні регулярного чемпіонату УХЛ - Парі-Матч:

Євген Бєлухін - 14 матчів, 9 (4+5) очок, показник корисності +2

Олександр Матерухін - 11 матчів, 6 (2+4) очок, показник корисності 0

Євген Нікіфоров - 15 матчів, 15 (5+10) очок, показник корисності +10

Іван Рибчик - 16 матчів, 11 (7+4) очок, показник корисності +13

Нагадаємо, що наступний матч Донбас проведе завтра, 3 грудня. Суперником донеччан стануть київські Крижані Вовки. Початок зустрічі о 18:30.

Раніше, Кременчук розгромив Донбас у регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо, Кременчук відзаявив трьох гравців.

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