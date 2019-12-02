Чотири гравці залишили Донбас

Джерело - УХЛ.
Донбас розірвав контракти з нападниками Олександром Матерухіним, Іваном Рибчиком, Євгеном Бєлухіним і Євгеном Нікіфоровим.
Всі хокеїсти поповнили склад донеччан напередодні старту сезону 2019/20. Статистика гравців в четвертому сезоні регулярного чемпіонату УХЛ - Парі-Матч:
Євген Бєлухін - 14 матчів, 9 (4+5) очок, показник корисності +2
Олександр Матерухін - 11 матчів, 6 (2+4) очок, показник корисності 0
Євген Нікіфоров - 15 матчів, 15 (5+10) очок, показник корисності +10
Іван Рибчик - 16 матчів, 11 (7+4) очок, показник корисності +13
Нагадаємо, що наступний матч Донбас проведе завтра, 3 грудня. Суперником донеччан стануть київські Крижані Вовки. Початок зустрічі о 18:30.
Раніше, Кременчук розгромив Донбас у регулярному чемпіонаті.
Нагадаємо, Кременчук відзаявив трьох гравців.