Джерело - Чемпіон.
У матчі 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги Кременчук на виїзді розгромив Донбас.
Гості змогли тричі закинути шайби у більшості
УХЛ. Регулярний сезон
19 тур, 30 листопада
Донбас - Кременчук 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Шайби: 0:1 - Грицких (Кисельов - біл) - 6:02, 0:2 - Хрішпенц (Орлов, Созонов - біл. 5х3) - 15:47, 0:3 - Савченко (Толстушко, Грицких - біл.) - 19:58, 1:3 - Карпенко (Костиков, Разумов) - 34:51, 1:4 - Толстушко (Савченко) - 39:13, 1:5 - Бондарук (Ворона) - 57:58.
Раніше, Дніпро знищив Динамо у 19 турі УХЛ.
Нагадаємо, Кременчук відзаявив трьох гравців.