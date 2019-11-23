Господарі закинули по шайбі у кожному з періодів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 листопада, в Кременчуці стартував 18 тур чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч з поєдинку лідерів першості Кременчука та Донбаса.

Господарі арени здобули впевнену перемогу над донецькою командою, закинувши по шайбі в кожному з періодів.

УХЛ. Регулярний сезон

18 тур, 23 листопада

Кременчук - Донбас 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайби: 1:0 - 16:32 Кисельов (Серанов, - більш), 2:0 Пукса - 30:49 (Орлов, Бойових - більш), 3:0 Орлов - 49:31 (Пукса, - більш).

Нагадаємо, в Одесі відбулося грандіозне свято хокею.

Нещодавно Кременчук підписав екс-капітана Динамо.