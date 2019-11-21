Кременчук підписав екс-капітана Динамо

Олійник став гравцем Кременчука

Джерело - УХЛ.

Кременчука уклав контракт з нападником Микитою Олійником.

Про це повідомляє УХЛ.

З 2017 року форвард виступав у МХК Динамо, був капітаном команди. У нинішньому сезоні за харків'ян форвард зіграв 10 матчів, набрав 3 (1+2) очки при показнику корисності -18.

Також в чемпіонатах України Олійник виступав за харківські Витязь і Юність - всього в 145 матчах 21-річний нападник закинув 43 шайби і віддав 65 результативних передач.

У складі СДЮСШОР нападник двічі вигравав бронзові медалі чемпіонату України U20, а в сезоні 2016/17 ставав найкращим бомбардиром і снайпером регулярного чемпіонату (17 шайб, 21 очко в 11 матчах).

У Кременчуці Микита Олійник виступатиме під 28 номером.

Раніше, Донбас декласував Динамо.

Також, Дніпро мінімально обіграв Білий Барс.