 В Одесі відбулося грандіозне свято хокею. ФОТО | Хокей | Champion.com.ua
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В Одесі відбулося грандіозне свято хокею

Сьогодні 16:05 263 0
В Одесі відбулося грандіозне свято хокею

Джерело - Parimatch.

Під орудою Української молодіжної хокейної ліги за підтримки Parimatch Foundation у рамках змагань "Золота шайба" з 16 по 17 листопада в Одесі відбувся дитячий турнір з хокею серед юнаків 2011-2012 р.н.

Учасниками були команди з різних куточків України: запорізька "Аврора", криворізький "Кривбас", команда з Дніпра та одесити – "Морські Вовки-1" та "Морські Вовки-2".

Матчі турніру відбулися у Одеському палаці спорту. Урочисте вкидання разом з Президентом благодійного фонду Parimatch Foundation Катериною Білоруською зробив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

"Одесу не можна назвати хокейним містом, але я переконаний, що якщо й надалі проводити подібні заходи, все більше і більше людей відкриють для себе цей надзвичайний командний вид спорту. Ми раді, що Українська молодіжна хокейна ліга обрала саме Одесу місцем проведення цього свята. Ми відкриті й готові підтримувати розвиток хокею у нашому місті" – відзначив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

"Для Parimatch Foundation дуже важливою є підтримка спортивно-соціальних ініціатив в різних регіонах України. Сьогодні ми раді вітати старт змагань в Одесі! Впевнена, що це місто виховає багато талановитих юних хокеїстів" – прокоментувала Президент Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Свято також відвідали голова комітету дитячо-юнацького хокею Сергій Ковальов та голова Приморської районної адміністрації Марат Корольов. Після зіграних матчів маленькі хокеїсти отримали заохочувальні подарунки та можливість поласувати святковим тортом.

За результатами двох ігрових днів лідером турніру стала команда "Морські Вовки-1". Одеські юні хокеїсти закинули 42 шайби за 4 матчі і пропустили лише 4.

Результати першого ігрового дня (16 листопада):

Морські Вовки-1 – Морські Вовки-2 – 5:0

Аврора – Дніпро – 4:11

Дніпро – Кривбас – 11:2

Аврора – Морські Вовки-2 – 4:1

Морські Вовки-1 – Кривбас – 11:1

Результати другого ігрового дня (17 листопада):

Морські Вовки-1 – Аврора – 22:2

Дніпро – Морські Вовки-2 – 6:0

Морські Вовки-1 – Дніпро – 4:1

Аврора – Кривбас – 7:6

Морські Вовки-2 – Кривбас – 5:3

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