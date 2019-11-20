 Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті | Хокей. УХЛ | Champion.com.ua
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Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 21:04 85 0
У матчі було закинуто 17 шайб
Донбас декласував Динамо у регулярному чемпіонаті
#УХЛ, #Донбас, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17 туру УХЛ Донбас приймав Динамо Харків.

Громити харківський клуб донеччани почали з перших же хвилин матчу, захопивши під свій повний контроль всю ситуацію на майданчику. Пресинг Донбасу дав свої результати - до кінця першого періоду "динамівці" горіли 5:0.

Другий і третій періоди повторили сценарій першого. У підсумку у воротах Динамо було закинуто 17 шайб.

УХЛ. Регулярний сезон

17 тур, 20 листопада          

Донбас – Динамо 17:0 (5:0, 8:0, 4:0)

Шайби: 1:0 Шишлянніков (Карамнов, Костиков), 1:33; 2:0 Разумов (Мостовий), 2:23, 3:0 Жовнір (Подзіньш, Никифоров), 3:46; 4: 0 Никифоров (Большаков), 12:22; 5:0 Рибчик (Мостовий, Разумов), 18:12; 6:0 Лялька (Мазур, Коренчук), 24:04, 7:0 Костиков (Вілсон, Шишлянніков), 25:59; 8: 0 Разумов (Рибчик), 26:41, 9:0 Жовнір (Коренчук), 28:09; 10:0 Карамнов (Шишлянніков - більш), 36:26, 11:0 Григор'єв (Разумов), 37:01; 12:0 Лялька (Мазур, Коренчук), 37:03; 13:0 Курбатов (Захаров, Никифоров), 38:50; 14:0 Шишлянніков (Вілсон, більш), 43:05; 15:0 Коренчук (Сільньцкій, Лялька, - менш), 48:50; 16:0 Рибчик (Курбатов, більш), 50:08 17:0 Подзіньш, 56:57.

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