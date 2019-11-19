 Дніпро мінімально обіграв Білий Барс у регулярному чемпіонаті | Хокей | Champion.com.ua
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Дніпро мінімально обіграв Білий Барс у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 22:13 86 0
Дніпро зміг вирвати перемогу у Білого Барса
Дніпро мінімально обіграв Білий Барс у регулярному чемпіонаті
#УХЛ, #Дніпро, #Білий Барс

Джерело - Чемпіон.

У стартовому матчі 17 туру УХЛ Дніпро приймав Білий Барс.

В середині третього періоду Сергій Дорофєєв закинув переможну шайбу.

Перемога дозволила Дніпру набрати 34 очки і зайняти друге місце в турнірній таблиці УХЛ. Відставання від лідера чемпіонату Кременчука складає 7 очок. Білий Барс наразі четвертий.

УХЛ. Регулярний сезон

17 тур, 19 листопада

Дніпро – Білий Барс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - Плотніков, 22:11,  1:1 - Благой, 38:50, 2:1 - Дорофєєв, 51:20

Нагадаємо, Дніпро підписав нападника збірної України.

Раніше, Крижані Вовки розгромили Динамо у 16 турі УХЛ.

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