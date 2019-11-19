Джерело - Чемпіон.
У стартовому матчі 17 туру УХЛ Дніпро приймав Білий Барс.
В середині третього періоду Сергій Дорофєєв закинув переможну шайбу.
Перемога дозволила Дніпру набрати 34 очки і зайняти друге місце в турнірній таблиці УХЛ. Відставання від лідера чемпіонату Кременчука складає 7 очок. Білий Барс наразі четвертий.
УХЛ. Регулярний сезон
17 тур, 19 листопада
Дніпро – Білий Барс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Шайби: 1:0 - Плотніков, 22:11, 1:1 - Благой, 38:50, 2:1 - Дорофєєв, 51:20
Нагадаємо, Дніпро підписав нападника збірної України.
Раніше, Крижані Вовки розгромили Динамо у 16 турі УХЛ.