Джерело - Чемпіон.
У матчі 17 туру УХЛ Кременчук приймав Крижаних Вовків.
УХЛ. Регулярний сезон
17 тур, 20 листопада
Кременчук - Крижані Вовки 8:1 (3:0, 3:1, 2:0)
Шайби: 1:0 - Пукса (Бойових) 1:18, 2: 0 - Орлов (Созонов, Пукса) 08:55, 3:0 - Созонов (Пукса, Орлов) - 18:27, 3:1 - Воробйов (Федосов, Чуйков) 20:23, 4:1 - Ворона (Толстушко, Савченко) 25:58, 5:1 - Кисельов (Орлов) 32:42, 6:1 - Созонов (Пукса – біл.) 33:34, 7:1 - Орлов (Созонов, Пукса) 41:41, 8:1 - Толстушко (Гриценко, Савченко) 59:27
Раніше, Донбас декласував Динамо.
Також, Дніпро мінімально обіграв Білий Барс.