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Дніпро підписав нападника збірної України

Сьогодні 11:58 781 0
Минулі два сезони форвард провів у Донбасі
Дніпро підписав нападника збірної України
#Кузьмик, #Дніпро

Джерело - УХЛ.

Херсонський Дніпро уклав контракт з екс-нападником Донбасу Сергієм Кузьмиком.

Про це повідомляє УХЛ.

Нинішній сезон форвард починав у складі Донбасу, де відзначився 2 результативними передачами в 3 матчах. 

У чемпіонатах України 24-річний форвард дебютував у 2010 році в Білому Барсі, за який виступав до 2013 року. Після сезону в Кременчуці у Вищій лізі Білорусі, Кузьмик перейшов в кишинівську Платину (МХЛ-Б), потім повернувся в чемпіонат України в Кременчук. Сезон 2015/16 Кузьмик провів в Донбасі, після чого перейшов на рік в Кременчук - а звідти назад до складу донеччан.

Всього в чемпіонатах України форвард зіграв 247 матчів, закинув 82 шайби і віддав 132 результативних передачі. У Вищій лізі Білорусі Сергій Кузьмик набрав 34 (16 + 18) очки в 39 іграх. 

Також нападник провів 10 матчів у складі національної збірної України на чемпіонатах світу в Дивізіоні 1А, брав участь в матчах Олімпійської кваліфікації в сезоні 2015/16.

Відзначимо, що в складі Донбасу Кузьмик тричі ставав чемпіоном України, а з Кременчук двічі вигравав срібні медалі першості.

У складі Дніпра форвард буде виступати під 17-м номером.

Раніше, Крижані Вовки розгромили Динамо у 16 турі УХЛ.

Нагадаємо, Кременчук без проблем переграв Білий Барс.

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