Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16-го листопада, у польському Кракові український Донбасу протистояв чинний чемпіон Казахстану атирауський Бейбарис.
Континентальний Кубок
Півфінальний раунд
2 тур, 16 листопада
Бейбарис - Донбас 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Шайби: 0:1 - 12:32 Коренчук - мен., 1:1 - 13:35 Вишняков (Савенков), 1:2 - 21:14, Коренчук (Карамнов, Сильницький), 2:2 - 21:25 Дерябін, 2:3 - 23:18 Лялька, 2:4 - 28:34 Коренчук (Пангелов-Юлдашев), 3:4 - 50:54 Макаров (Вишняков, Мітряков - біл.), 3:5 - 58:32 Никифоров - порожні ворота
У першому турі Донбас в овертаймі програв Німану.